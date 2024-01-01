İzlanda kronundan Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile ISK → GMD çevirin

1.000 isk
487,45 gmd

1.00000 ISK = 0.48745 GMD

07:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.932051.347651.354451.540480.7963051.6437919.034
1 EUR1.072911.445891.453191.652780.8543251.7636220.4216
1 SGD0.7420320.69161411.005051.143080.5908841.2197514.1238
1 CAD0.7383070.6881420.9949811.137340.5879181.2136214.0529

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İzlanda kronundan Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Gambiya Dalaşı
1 ISK0.48745 GMD
5 ISK2.43725 GMD
10 ISK4.87450 GMD
20 ISK9.74900 GMD
50 ISK24.37250 GMD
100 ISK48.74500 GMD
250 ISK121.86250 GMD
500 ISK243.72500 GMD
1000 ISK487.45000 GMD
2000 ISK974.90000 GMD
5000 ISK2437.25000 GMD
10000 ISK4874.50000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / İzlanda Kronu
1 GMD2.05149 ISK
5 GMD10.25745 ISK
10 GMD20.51490 ISK
20 GMD41.02980 ISK
50 GMD102.57450 ISK
100 GMD205.14900 ISK
250 GMD512.87250 ISK
500 GMD1025.74500 ISK
1000 GMD2051.49000 ISK
2000 GMD4102.98000 ISK
5000 GMD10257.45000 ISK
10000 GMD20514.90000 ISK