20 Gambiya dalaşından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile GMD → ISK çevirin

20 gmd
40,87 isk

1.00000 GMD = 2.04339 ISK

03:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855351.0759589.32471.450971.651880.9482918.3483
1 GBP1.1691111.25795104.4341.696411.93131.1086621.4519
1 USD0.92940.794944183.01941.348551.535270.8813517.0531
1 INR0.01119510.00957540.012045410.01624380.01849290.01061620.205411

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Gambiya dalaşından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / İzlanda Kronu
1 GMD2.04339 ISK
5 GMD10.21695 ISK
10 GMD20.43390 ISK
20 GMD40.86780 ISK
50 GMD102.16950 ISK
100 GMD204.33900 ISK
250 GMD510.84750 ISK
500 GMD1021.69500 ISK
1000 GMD2043.39000 ISK
2000 GMD4086.78000 ISK
5000 GMD10216.95000 ISK
10000 GMD20433.90000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Gambiya Dalaşı
1 ISK0.48938 GMD
5 ISK2.44691 GMD
10 ISK4.89382 GMD
20 ISK9.78764 GMD
50 ISK24.46910 GMD
100 ISK48.93820 GMD
250 ISK122.34550 GMD
500 ISK244.69100 GMD
1000 ISK489.38200 GMD
2000 ISK978.76400 GMD
5000 ISK2446.91000 GMD
10000 ISK4893.82000 GMD