10 كرونة آيسلندية إلى دالاسي غامبي

تحويل ISK إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

10 isk
4.75 gmd

1.00000 ISK = 0.47525 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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ISK إلى NZD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Gambian Dalasi
1 ISK0.47525 GMD
5 ISK2.37623 GMD
10 ISK4.75246 GMD
20 ISK9.50492 GMD
50 ISK23.76230 GMD
100 ISK47.52460 GMD
250 ISK118.81150 GMD
500 ISK237.62300 GMD
1000 ISK475.24600 GMD
2000 ISK950.49200 GMD
5000 ISK2376.23000 GMD
10000 ISK4752.46000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Icelandic Króna
1 GMD2.10417 ISK
5 GMD10.52085 ISK
10 GMD21.04170 ISK
20 GMD42.08340 ISK
50 GMD105.20850 ISK
100 GMD210.41700 ISK
250 GMD526.04250 ISK
500 GMD1052.08500 ISK
1000 GMD2104.17000 ISK
2000 GMD4208.34000 ISK
5000 GMD10520.85000 ISK
10000 GMD21041.70000 ISK