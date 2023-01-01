كرونة آيسلندية إلى باتاكا ماكاوية

تحويل ISK إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
59.14 mop

1.00000 ISK = 0.05914 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:33 UTC
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ISK إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0662588.64221.437941.659920.9629518.2987
1GBP1.1533411.2299102.2471.658641.914691.110621.1072
1USD0.937850.813074183.13451.34861.556780.903117.1617
1INR0.01128130.009780230.012028710.01622190.01872610.01086310.206433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Macanese Pataca
1 ISK0.05914 MOP
5 ISK0.29570 MOP
10 ISK0.59140 MOP
20 ISK1.18280 MOP
50 ISK2.95700 MOP
100 ISK5.91399 MOP
250 ISK14.78498 MOP
500 ISK29.56995 MOP
1000 ISK59.13990 MOP
2000 ISK118.27980 MOP
5000 ISK295.69950 MOP
10000 ISK591.39900 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Icelandic Króna
1 MOP16.90900 ISK
5 MOP84.54500 ISK
10 MOP169.09000 ISK
20 MOP338.18000 ISK
50 MOP845.45000 ISK
100 MOP1690.90000 ISK
250 MOP4227.25000 ISK
500 MOP8454.50000 ISK
1000 MOP16909.00000 ISK
2000 MOP33818.00000 ISK
5000 MOP84545.00000 ISK
10000 MOP169090.00000 ISK