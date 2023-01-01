كرونة آيسلندية إلى بيزو دومنيكاني

تحويل ISK إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
416.84 dop

1.00000 ISK = 0.41684 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:27 UTC
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ISK إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.437431.659480.9625518.2966
1GBP1.1536711.2301102.2641.658241.91441.1104621.1073
1USD0.93780.812942183.13451.348051.55630.902717.159
1INR0.01128080.009778640.012028710.01621530.01872030.01085830.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / البيزو الدومينيكي
1 ISK0.41684 DOP
5 ISK2.08418 DOP
10 ISK4.16835 DOP
20 ISK8.33670 DOP
50 ISK20.84175 DOP
100 ISK41.68350 DOP
250 ISK104.20875 DOP
500 ISK208.41750 DOP
1000 ISK416.83500 DOP
2000 ISK833.67000 DOP
5000 ISK2084.17500 DOP
10000 ISK4168.35000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Icelandic Króna
1 DOP2.39903 ISK
5 DOP11.99515 ISK
10 DOP23.99030 ISK
20 DOP47.98060 ISK
50 DOP119.95150 ISK
100 DOP239.90300 ISK
250 DOP599.75750 ISK
500 DOP1199.51500 ISK
1000 DOP2399.03000 ISK
2000 DOP4798.06000 ISK
5000 DOP11995.15000 ISK
10000 DOP23990.30000 ISK