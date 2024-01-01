İzlanda kronundan Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile ISK → DOP çevirin

1.000 isk
422,72 dop

1.00000 ISK = 0.42272 DOP

07:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.932051.347551.354351.540480.7962731.6435219.0339
1 EUR1.0729511.445851.453151.652850.854331.7634220.4224
1 SGD0.7420870.69163311.005051.143170.5909051.2196414.1248
1 CAD0.7383620.688160.99497911.137430.5879381.2135114.0539

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İzlanda kronundan Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Dominik Pesosu
1 ISK0.42272 DOP
5 ISK2.11358 DOP
10 ISK4.22716 DOP
20 ISK8.45432 DOP
50 ISK21.13580 DOP
100 ISK42.27160 DOP
250 ISK105.67900 DOP
500 ISK211.35800 DOP
1000 ISK422.71600 DOP
2000 ISK845.43200 DOP
5000 ISK2113.58000 DOP
10000 ISK4227.16000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / İzlanda Kronu
1 DOP2.36565 ISK
5 DOP11.82825 ISK
10 DOP23.65650 ISK
20 DOP47.31300 ISK
50 DOP118.28250 ISK
100 DOP236.56500 ISK
250 DOP591.41250 ISK
500 DOP1182.82500 ISK
1000 DOP2365.65000 ISK
2000 DOP4731.30000 ISK
5000 DOP11828.25000 ISK
10000 DOP23656.50000 ISK