كرونة آيسلندية إلى فرنك جيبوتي

تحويل ISK إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٬٣٠٧ djf

1.00000 ISK = 1.30665 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:27 UTC
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ISK إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.437431.659480.9625518.2966
1GBP1.1536711.2301102.2641.658241.91441.1104621.1073
1USD0.93780.812942183.13451.348051.55630.902717.159
1INR0.01128080.009778640.012028710.01621530.01872030.01085830.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Djiboutian Franc
1 ISK1.30665 DJF
5 ISK6.53325 DJF
10 ISK13.06650 DJF
20 ISK26.13300 DJF
50 ISK65.33250 DJF
100 ISK130.66500 DJF
250 ISK326.66250 DJF
500 ISK653.32500 DJF
1000 ISK1306.65000 DJF
2000 ISK2613.30000 DJF
5000 ISK6533.25000 DJF
10000 ISK13066.50000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / Icelandic Króna
1 DJF0.76532 ISK
5 DJF3.82659 ISK
10 DJF7.65319 ISK
20 DJF15.30638 ISK
50 DJF38.26595 ISK
100 DJF76.53190 ISK
250 DJF191.32975 ISK
500 DJF382.65950 ISK
1000 DJF765.31900 ISK
2000 DJF1530.63800 ISK
5000 DJF3826.59500 ISK
10000 DJF7653.19000 ISK