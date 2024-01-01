İzlanda kronundan Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile ISK → DJF çevirin

1.000 isk
1.283 djf

1.00000 ISK = 1.28321 DJF

07:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854331.0729589.07131.453151.652850.9491418.328
1 GBP1.1705111.25585104.2551.700861.934611.1109821.4523
1 USD0.932050.796273183.01531.354351.540480.8846517.0819
1 INR0.0112270.009591890.01204610.01631450.01855650.01065650.205768

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İzlanda kronundan Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

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ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Cibuti Frangı
1 ISK1.28321 DJF
5 ISK6.41605 DJF
10 ISK12.83210 DJF
20 ISK25.66420 DJF
50 ISK64.16050 DJF
100 ISK128.32100 DJF
250 ISK320.80250 DJF
500 ISK641.60500 DJF
1000 ISK1283.21000 DJF
2000 ISK2566.42000 DJF
5000 ISK6416.05000 DJF
10000 ISK12832.10000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / İzlanda Kronu
1 DJF0.77930 ISK
5 DJF3.89649 ISK
10 DJF7.79297 ISK
20 DJF15.58594 ISK
50 DJF38.96485 ISK
100 DJF77.92970 ISK
250 DJF194.82425 ISK
500 DJF389.64850 ISK
1000 DJF779.29700 ISK
2000 DJF1558.59400 ISK
5000 DJF3896.48500 ISK
10000 DJF7792.97000 ISK