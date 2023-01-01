كرونة آيسلندية إلى روبية إندونيسية

تحويل ISK إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١١٢٬٧٩٤ idr

1.00000 ISK = 112.79400 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:29 UTC
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ISK إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.06688.62141.437451.659790.9627518.3033
1GBP1.1534711.2297102.231.658191.914671.110521.1141
1USD0.938150.813206183.13451.348451.557030.903117.1701
1INR0.0112840.009781820.012028710.01622010.0187290.01086310.206534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الروبية الإندونيسية
1 ISK112.79400 IDR
5 ISK563.97000 IDR
10 ISK1127.94000 IDR
20 ISK2255.88000 IDR
50 ISK5639.70000 IDR
100 ISK11279.40000 IDR
250 ISK28198.50000 IDR
500 ISK56397.00000 IDR
1000 ISK112794.00000 IDR
2000 ISK225588.00000 IDR
5000 ISK563970.00000 IDR
10000 ISK1127940.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Icelandic Króna
1 IDR0.00887 ISK
5 IDR0.04433 ISK
10 IDR0.08866 ISK
20 IDR0.17731 ISK
50 IDR0.44328 ISK
100 IDR0.88657 ISK
250 IDR2.21642 ISK
500 IDR4.43285 ISK
1000 IDR8.86569 ISK
2000 IDR17.73138 ISK
5000 IDR44.32845 ISK
10000 IDR88.65690 ISK