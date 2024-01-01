冰島克朗 (ISK)

貨幣名稱

冰島克朗

kr

ISK 匯率

 USD EUR SGD CAD AUD GBP NZD ZAR
從ISK0.00712 0.00665 0.00969 0.00973 0.01089 0.00570 0.01198 0.13387
至ISK140.52000 150.29300 103.16000 102.78300 91.79470 175.50200 83.49000 7.47014

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比較匯率

冰島克朗兌各國貨幣匯率