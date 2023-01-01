كرونة آيسلندية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل ISK إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٣٬٥٠٤٫٤٩ kzt

1.00000 ISK = 3.50449 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 15:31 UTC
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ISK إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0661588.63381.437761.660020.9628518.2993
1GBP1.153611.2299102.2471.658581.914991.1107521.1099
1USD0.937950.813074183.13451.348551.557030.903117.1639
1INR0.01128240.009780230.012028710.01622130.0187290.01086310.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / تنغي كازاخستاني
1 ISK3.50449 KZT
5 ISK17.52245 KZT
10 ISK35.04490 KZT
20 ISK70.08980 KZT
50 ISK175.22450 KZT
100 ISK350.44900 KZT
250 ISK876.12250 KZT
500 ISK1752.24500 KZT
1000 ISK3504.49000 KZT
2000 ISK7008.98000 KZT
5000 ISK17522.45000 KZT
10000 ISK35044.90000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Icelandic Króna
1 KZT0.28535 ISK
5 KZT1.42674 ISK
10 KZT2.85348 ISK
20 KZT5.70696 ISK
50 KZT14.26740 ISK
100 KZT28.53480 ISK
250 KZT71.33700 ISK
500 KZT142.67400 ISK
1000 KZT285.34800 ISK
2000 KZT570.69600 ISK
5000 KZT1426.74000 ISK
10000 KZT2853.48000 ISK