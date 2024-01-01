İzlanda kronundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile ISK → KZT çevirin

1.000 isk
3.233,76 kzt

1.00000 ISK = 3.23376 KZT

07:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544251.073289.09621.453381.653240.9488618.3274
1 GBP1.1703811.25605104.2761.701011.934911.1105221.4499
1 USD0.931750.796147183.01921.354251.540480.8841517.0773
1 INR0.01122380.009589910.012045410.01631250.01855570.01064990.205703

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İzlanda kronundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kazakistan Tengesi
1 ISK3.23376 KZT
5 ISK16.16880 KZT
10 ISK32.33760 KZT
20 ISK64.67520 KZT
50 ISK161.68800 KZT
100 ISK323.37600 KZT
250 ISK808.44000 KZT
500 ISK1616.88000 KZT
1000 ISK3233.76000 KZT
2000 ISK6467.52000 KZT
5000 ISK16168.80000 KZT
10000 ISK32337.60000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / İzlanda Kronu
1 KZT0.30924 ISK
5 KZT1.54618 ISK
10 KZT3.09237 ISK
20 KZT6.18474 ISK
50 KZT15.46185 ISK
100 KZT30.92370 ISK
250 KZT77.30925 ISK
500 KZT154.61850 ISK
1000 KZT309.23700 ISK
2000 KZT618.47400 ISK
5000 KZT1546.18500 ISK
10000 KZT3092.37000 ISK