5.000 Kazakistan tengesinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile KZT → ISK çevirin

1,000₸ KZT = 0,2773kr ISK

23:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 KZT → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28580,2895
Düşük0,27700,2758
Ortalama0,28160,2831
Değişim-2.58%-3.30%
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1 KZT → ISK istatistikleri

KZT → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2858, en düşük 0,2770 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2816 oldu. KZT → ISK kurundaki değişiklik -2.58 değerindeydi.

KZT → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2895, en düşük 0,2758 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2831 oldu. KZT → ISK kurundaki değişiklik -3.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,2260,9490,7931,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9420,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5790,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0430,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / İzlanda Kronu
1 KZT0,27725 ISK
5 KZT1,38626 ISK
10 KZT2,77251 ISK
20 KZT5,54502 ISK
50 KZT13,86255 ISK
100 KZT27,72510 ISK
250 KZT69,31275 ISK
500 KZT138,62550 ISK
1000 KZT277,25100 ISK
2000 KZT554,50200 ISK
5000 KZT1.386,25500 ISK
10000 KZT2.772,51000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kazakistan Tengesi
1 ISK3,60684 KZT
5 ISK18,03420 KZT
10 ISK36,06840 KZT
20 ISK72,13680 KZT
50 ISK180,34200 KZT
100 ISK360,68400 KZT
250 ISK901,71000 KZT
500 ISK1.803,42000 KZT
1000 ISK3.606,84000 KZT
2000 ISK7.213,68000 KZT
5000 ISK18.034,20000 KZT
10000 ISK36.068,40000 KZT