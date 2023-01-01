5 كرونة آيسلندية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل ISK إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

٥ isk
١٧٫٢٧ kzt

1.00000 ISK = 3.45433 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / تنغي كازاخستاني
1 ISK3.45433 KZT
5 ISK17.27165 KZT
10 ISK34.54330 KZT
20 ISK69.08660 KZT
50 ISK172.71650 KZT
100 ISK345.43300 KZT
250 ISK863.58250 KZT
500 ISK1727.16500 KZT
1000 ISK3454.33000 KZT
2000 ISK6908.66000 KZT
5000 ISK17271.65000 KZT
10000 ISK34543.30000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Icelandic Króna
1 KZT0.28949 ISK
5 KZT1.44746 ISK
10 KZT2.89492 ISK
20 KZT5.78984 ISK
50 KZT14.47460 ISK
100 KZT28.94920 ISK
250 KZT72.37300 ISK
500 KZT144.74600 ISK
1000 KZT289.49200 ISK
2000 KZT578.98400 ISK
5000 KZT1447.46000 ISK
10000 KZT2894.92000 ISK