كرونة آيسلندية إلى أوقية موريتانية

تحويل ISK إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٧٩٫١١ mru

1.00000 ISK = 0.27911 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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ISK إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.61311.437741.659760.962718.2923
1GBP1.1535411.22955102.2181.658481.914591.1105121.1008
1USD0.93820.813306183.13451.348851.557150.903217.1614
1INR0.0112850.009783010.012028710.01622490.01873050.01086430.206429

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Mauritanian Ouguiya
1 ISK0.27911 MRU
5 ISK1.39553 MRU
10 ISK2.79106 MRU
20 ISK5.58212 MRU
50 ISK13.95530 MRU
100 ISK27.91060 MRU
250 ISK69.77650 MRU
500 ISK139.55300 MRU
1000 ISK279.10600 MRU
2000 ISK558.21200 MRU
5000 ISK1395.53000 MRU
10000 ISK2791.06000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Icelandic Króna
1 MRU3.58286 ISK
5 MRU17.91430 ISK
10 MRU35.82860 ISK
20 MRU71.65720 ISK
50 MRU179.14300 ISK
100 MRU358.28600 ISK
250 MRU895.71500 ISK
500 MRU1791.43000 ISK
1000 MRU3582.86000 ISK
2000 MRU7165.72000 ISK
5000 MRU17914.30000 ISK
10000 MRU35828.60000 ISK