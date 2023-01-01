5 كرونة آيسلندية إلى أوقية موريتانية

تحويل ISK إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

5 isk
1.40 mru

1.00000 ISK = 0.27992 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

ISK إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 MRU
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Mauritanian Ouguiya
1 ISK0.27992 MRU
5 ISK1.39959 MRU
10 ISK2.79919 MRU
20 ISK5.59838 MRU
50 ISK13.99595 MRU
100 ISK27.99190 MRU
250 ISK69.97975 MRU
500 ISK139.95950 MRU
1000 ISK279.91900 MRU
2000 ISK559.83800 MRU
5000 ISK1399.59500 MRU
10000 ISK2799.19000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Icelandic Króna
1 MRU3.57246 ISK
5 MRU17.86230 ISK
10 MRU35.72460 ISK
20 MRU71.44920 ISK
50 MRU178.62300 ISK
100 MRU357.24600 ISK
250 MRU893.11500 ISK
500 MRU1786.23000 ISK
1000 MRU3572.46000 ISK
2000 MRU7144.92000 ISK
5000 MRU17862.30000 ISK
10000 MRU35724.60000 ISK