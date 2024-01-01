1 أوقية موريتانية إلى كرونة آيسلندية

تحويل MRU إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1 mru
3.46 isk

1.00000 MRU = 3.46070 ISK

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Icelandic Króna
1 MRU3.46070 ISK
5 MRU17.30350 ISK
10 MRU34.60700 ISK
20 MRU69.21400 ISK
50 MRU173.03500 ISK
100 MRU346.07000 ISK
250 MRU865.17500 ISK
500 MRU1730.35000 ISK
1000 MRU3460.70000 ISK
2000 MRU6921.40000 ISK
5000 MRU17303.50000 ISK
10000 MRU34607.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Mauritanian Ouguiya
1 ISK0.28896 MRU
5 ISK1.44480 MRU
10 ISK2.88959 MRU
20 ISK5.77918 MRU
50 ISK14.44795 MRU
100 ISK28.89590 MRU
250 ISK72.23975 MRU
500 ISK144.47950 MRU
1000 ISK288.95900 MRU
2000 ISK577.91800 MRU
5000 ISK1444.79500 MRU
10000 ISK2889.59000 MRU