كرونة آيسلندية إلى دولار فيجي

تحويل ISK إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٦٫٦٤ fjd

1.00000 ISK = 0.01664 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:27 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

ISK إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 FJD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.437431.659480.9625518.2966
1GBP1.1536711.2301102.2641.658241.91441.1104621.1073
1USD0.93780.812942183.13451.348051.55630.902717.159
1INR0.01128080.009778640.012028710.01621530.01872030.01085830.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار فيجي
1 ISK0.01664 FJD
5 ISK0.08318 FJD
10 ISK0.16635 FJD
20 ISK0.33271 FJD
50 ISK0.83176 FJD
100 ISK1.66353 FJD
250 ISK4.15882 FJD
500 ISK8.31765 FJD
1000 ISK16.63530 FJD
2000 ISK33.27060 FJD
5000 ISK83.17650 FJD
10000 ISK166.35300 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Icelandic Króna
1 FJD60.11330 ISK
5 FJD300.56650 ISK
10 FJD601.13300 ISK
20 FJD1202.26600 ISK
50 FJD3005.66500 ISK
100 FJD6011.33000 ISK
250 FJD15028.32500 ISK
500 FJD30056.65000 ISK
1000 FJD60113.30000 ISK
2000 FJD120226.60000 ISK
5000 FJD300566.50000 ISK
10000 FJD601133.00000 ISK