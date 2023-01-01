ألف كرونة آيسلندية إلى دولار فيجي

تحويل ISK إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٦٫٥٠ fjd

1.00000 ISK = 0.01650 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار فيجي
1 ISK0.01650 FJD
5 ISK0.08250 FJD
10 ISK0.16501 FJD
20 ISK0.33001 FJD
50 ISK0.82503 FJD
100 ISK1.65007 FJD
250 ISK4.12517 FJD
500 ISK8.25035 FJD
1000 ISK16.50070 FJD
2000 ISK33.00140 FJD
5000 ISK82.50350 FJD
10000 ISK165.00700 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Icelandic Króna
1 FJD60.60350 ISK
5 FJD303.01750 ISK
10 FJD606.03500 ISK
20 FJD1212.07000 ISK
50 FJD3030.17500 ISK
100 FJD6060.35000 ISK
250 FJD15150.87500 ISK
500 FJD30301.75000 ISK
1000 FJD60603.50000 ISK
2000 FJD121207.00000 ISK
5000 FJD303017.50000 ISK
10000 FJD606035.00000 ISK