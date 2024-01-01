İzlanda kronundan Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile ISK → FJD çevirin

1.000 isk
16,33 fjd

1.00000 ISK = 0.01633 FJD

07:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.932051.347551.354351.540480.7962731.6435219.0339
1 EUR1.0729511.445851.453151.652850.854331.7634220.4224
1 SGD0.7420870.69163311.005051.143170.5909051.2196414.1248
1 CAD0.7383620.688160.99497911.137430.5879381.2135114.0539

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Fiji Doları
1 ISK0.01633 FJD
5 ISK0.08164 FJD
10 ISK0.16328 FJD
20 ISK0.32655 FJD
50 ISK0.81639 FJD
100 ISK1.63277 FJD
250 ISK4.08193 FJD
500 ISK8.16385 FJD
1000 ISK16.32770 FJD
2000 ISK32.65540 FJD
5000 ISK81.63850 FJD
10000 ISK163.27700 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / İzlanda Kronu
1 FJD61.24540 ISK
5 FJD306.22700 ISK
10 FJD612.45400 ISK
20 FJD1224.90800 ISK
50 FJD3062.27000 ISK
100 FJD6124.54000 ISK
250 FJD15311.35000 ISK
500 FJD30622.70000 ISK
1000 FJD61245.40000 ISK
2000 FJD122490.80000 ISK
5000 FJD306227.00000 ISK
10000 FJD612454.00000 ISK