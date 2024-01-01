10 bin Fiji dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile FJD → ISK çevirin

1,000FJ$ FJD = 60,39kr ISK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ISK
1 FJD → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek61,966062,7277
Düşük60,020160,0201
Ortalama60,894761,3112
Değişim-1.90%-1.37%
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1 FJD → ISK istatistikleri

FJD → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 61,9660, en düşük 60,0201 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 60,8947 oldu. FJD → ISK kurundaki değişiklik -1.90 değerindeydi.

FJD → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 62,7277, en düşük 60,0201 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 61,3112 oldu. FJD → ISK kurundaki değişiklik -1.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → EUR

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / İzlanda Kronu
1 FJD60,39040 ISK
5 FJD301,95200 ISK
10 FJD603,90400 ISK
20 FJD1.207,80800 ISK
50 FJD3.019,52000 ISK
100 FJD6.039,04000 ISK
250 FJD15.097,60000 ISK
500 FJD30.195,20000 ISK
1000 FJD60.390,40000 ISK
2000 FJD120.780,80000 ISK
5000 FJD301.952,00000 ISK
10000 FJD603.904,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Fiji Doları
1 ISK0,01656 FJD
5 ISK0,08279 FJD
10 ISK0,16559 FJD
20 ISK0,33118 FJD
50 ISK0,82795 FJD
100 ISK1,65589 FJD
250 ISK4,13973 FJD
500 ISK8,27945 FJD
1000 ISK16,55890 FJD
2000 ISK33,11780 FJD
5000 ISK82,79450 FJD
10000 ISK165,58900 FJD