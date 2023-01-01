كرونة آيسلندية إلى منات تركمانستاني

تحويل ISK إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٥٫٦٤ tmt

1.00000 ISK = 0.02564 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 15:36 UTC
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ISK إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0661588.63381.437971.660150.962818.2917
1GBP1.1531411.22925102.1931.657951.914121.1102421.09
1USD0.9380.813504183.13451.348751.557150.9031517.1568
1INR0.01128240.00978540.012028710.01622370.01873050.01086370.206374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Turkmenistani Manat
1 ISK0.02564 TMT
5 ISK0.12821 TMT
10 ISK0.25642 TMT
20 ISK0.51284 TMT
50 ISK1.28210 TMT
100 ISK2.56420 TMT
250 ISK6.41050 TMT
500 ISK12.82100 TMT
1000 ISK25.64200 TMT
2000 ISK51.28400 TMT
5000 ISK128.21000 TMT
10000 ISK256.42000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Icelandic Króna
1 TMT38.99860 ISK
5 TMT194.99300 ISK
10 TMT389.98600 ISK
20 TMT779.97200 ISK
50 TMT1949.93000 ISK
100 TMT3899.86000 ISK
250 TMT9749.65000 ISK
500 TMT19499.30000 ISK
1000 TMT38998.60000 ISK
2000 TMT77997.20000 ISK
5000 TMT194993.00000 ISK
10000 TMT389986.00000 ISK