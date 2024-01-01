1 منات تركمانستاني إلى كرونة آيسلندية

تحويل TMT إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1 tmt
38.92 isk

1.000 TMT = 38.92 ISK

Mid-market exchange rate at 08:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٧١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٨١٠٥٫٨٧٩١٫٧٢٤١٫٩٣٣١٫١٢٢٢١٫٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٧١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Icelandic Króna
1 TMT٣٨٫٩١٥٧٠ ISK
5 TMT١٩٤٫٥٧٨٥٠ ISK
10 TMT٣٨٩٫١٥٧٠٠ ISK
20 TMT٧٧٨٫٣١٤٠٠ ISK
50 TMT١٬٩٤٥٫٧٨٥٠٠ ISK
100 TMT٣٬٨٩١٫٥٧٠٠٠ ISK
250 TMT٩٬٧٢٨٫٩٢٥٠٠ ISK
500 TMT١٩٬٤٥٧٫٨٥٠٠٠ ISK
1000 TMT٣٨٬٩١٥٫٧٠٠٠٠ ISK
2000 TMT٧٧٬٨٣١٫٤٠٠٠٠ ISK
5000 TMT١٩٤٬٥٧٨٫٥٠٠٠٠ ISK
10000 TMT٣٨٩٬١٥٧٫٠٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Turkmenistani Manat
1 ISK٠٫٠٢٥٧٠ TMT
5 ISK٠٫١٢٨٤٨ TMT
10 ISK٠٫٢٥٦٩٧ TMT
20 ISK٠٫٥١٣٩٣ TMT
50 ISK١٫٢٨٤٨٣ TMT
100 ISK٢٫٥٦٩٦٦ TMT
250 ISK٦٫٤٢٤١٥ TMT
500 ISK١٢٫٨٤٨٣٠ TMT
1000 ISK٢٥٫٦٩٦٦٠ TMT
2000 ISK٥١٫٣٩٣٢٠ TMT
5000 ISK١٢٨٫٤٨٣٠٠ TMT
10000 ISK٢٥٦٫٩٦٦٠٠ TMT