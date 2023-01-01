50 كرونة آيسلندية إلى منات تركمانستاني

تحويل ISK إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ isk
١٫٢٦ tmt

1.00000 ISK = 0.02520 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Turkmenistani Manat
1 ISK0.02520 TMT
5 ISK0.12602 TMT
10 ISK0.25205 TMT
20 ISK0.50409 TMT
50 ISK1.26023 TMT
100 ISK2.52046 TMT
250 ISK6.30115 TMT
500 ISK12.60230 TMT
1000 ISK25.20460 TMT
2000 ISK50.40920 TMT
5000 ISK126.02300 TMT
10000 ISK252.04600 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Icelandic Króna
1 TMT39.67530 ISK
5 TMT198.37650 ISK
10 TMT396.75300 ISK
20 TMT793.50600 ISK
50 TMT1983.76500 ISK
100 TMT3967.53000 ISK
250 TMT9918.82500 ISK
500 TMT19837.65000 ISK
1000 TMT39675.30000 ISK
2000 TMT79350.60000 ISK
5000 TMT198376.50000 ISK
10000 TMT396753.00000 ISK