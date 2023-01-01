كرونة آيسلندية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل ISK إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٤٬٤٩٤ xof

1.00000 ISK = 4.49376 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:38 UTC
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ISK إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.62551.437891.660260.962918.3025
1GBP1.15311.2292102.1891.657941.914341.1102321.1035
1USD0.938050.813537183.13451.34881.557390.9032517.1685
1INR0.01128340.00978580.012028710.01622430.01873340.01086490.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 ISK4.49376 XOF
5 ISK22.46880 XOF
10 ISK44.93760 XOF
20 ISK89.87520 XOF
50 ISK224.68800 XOF
100 ISK449.37600 XOF
250 ISK1123.44000 XOF
500 ISK2246.88000 XOF
1000 ISK4493.76000 XOF
2000 ISK8987.52000 XOF
5000 ISK22468.80000 XOF
10000 ISK44937.60000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Icelandic Króna
1 XOF0.22253 ISK
5 XOF1.11265 ISK
10 XOF2.22531 ISK
20 XOF4.45062 ISK
50 XOF11.12655 ISK
100 XOF22.25310 ISK
250 XOF55.63275 ISK
500 XOF111.26550 ISK
1000 XOF222.53100 ISK
2000 XOF445.06200 ISK
5000 XOF1112.65500 ISK
10000 XOF2225.31000 ISK