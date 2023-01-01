10 كرونة آيسلندية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل ISK إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

10 isk
45 xof

1.00000 ISK = 4.47481 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 ISK4.47481 XOF
5 ISK22.37405 XOF
10 ISK44.74810 XOF
20 ISK89.49620 XOF
50 ISK223.74050 XOF
100 ISK447.48100 XOF
250 ISK1118.70250 XOF
500 ISK2237.40500 XOF
1000 ISK4474.81000 XOF
2000 ISK8949.62000 XOF
5000 ISK22374.05000 XOF
10000 ISK44748.10000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Icelandic Króna
1 XOF0.22347 ISK
5 XOF1.11736 ISK
10 XOF2.23473 ISK
20 XOF4.46946 ISK
50 XOF11.17365 ISK
100 XOF22.34730 ISK
250 XOF55.86825 ISK
500 XOF111.73650 ISK
1000 XOF223.47300 ISK
2000 XOF446.94600 ISK
5000 XOF1117.36500 ISK
10000 XOF2234.73000 ISK