كرونة آيسلندية إلى أرياري مدغشقري

تحويل ISK إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٣٣٬٢٧٦ mga

1.00000 ISK = 33.27590 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 15:31 UTC
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ISK إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0661588.63381.437761.660020.9628518.2993
1GBP1.153611.2299102.2471.658581.914991.1107521.1099
1USD0.937950.813074183.13451.348551.557030.903117.1639
1INR0.01128240.009780230.012028710.01622130.0187290.01086310.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / أرياري مدغشقر
1 ISK33.27590 MGA
5 ISK166.37950 MGA
10 ISK332.75900 MGA
20 ISK665.51800 MGA
50 ISK1663.79500 MGA
100 ISK3327.59000 MGA
250 ISK8318.97500 MGA
500 ISK16637.95000 MGA
1000 ISK33275.90000 MGA
2000 ISK66551.80000 MGA
5000 ISK166379.50000 MGA
10000 ISK332759.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Icelandic Króna
1 MGA0.03005 ISK
5 MGA0.15026 ISK
10 MGA0.30052 ISK
20 MGA0.60104 ISK
50 MGA1.50259 ISK
100 MGA3.00518 ISK
250 MGA7.51295 ISK
500 MGA15.02590 ISK
1000 MGA30.05180 ISK
2000 MGA60.10360 ISK
5000 MGA150.25900 ISK
10000 MGA300.51800 ISK