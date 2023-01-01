20 كرونة آيسلندية إلى أرياري مدغشقري

تحويل ISK إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ isk
٦٥٣ mga

1.00000 ISK = 32.65200 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / أرياري مدغشقر
1 ISK32.65200 MGA
5 ISK163.26000 MGA
10 ISK326.52000 MGA
20 ISK653.04000 MGA
50 ISK1632.60000 MGA
100 ISK3265.20000 MGA
250 ISK8163.00000 MGA
500 ISK16326.00000 MGA
1000 ISK32652.00000 MGA
2000 ISK65304.00000 MGA
5000 ISK163260.00000 MGA
10000 ISK326520.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Icelandic Króna
1 MGA0.03063 ISK
5 MGA0.15313 ISK
10 MGA0.30626 ISK
20 MGA0.61252 ISK
50 MGA1.53130 ISK
100 MGA3.06260 ISK
250 MGA7.65650 ISK
500 MGA15.31300 ISK
1000 MGA30.62600 ISK
2000 MGA61.25200 ISK
5000 MGA153.13000 ISK
10000 MGA306.26000 ISK