كرونة آيسلندية إلى دونغ فيتنامي

تحويل ISK إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
178467 vnd

1.00000 ISK = 178.46700 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 15:38 UTC
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ISK إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.62551.437891.660260.962918.3025
1GBP1.15311.2292102.1891.657941.914341.1102321.1035
1USD0.938050.813537183.13451.34881.557390.9032517.1685
1INR0.01128340.00978580.012028710.01622430.01873340.01086490.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Vietnamese Dong
1 ISK178.46700 VND
5 ISK892.33500 VND
10 ISK1784.67000 VND
20 ISK3569.34000 VND
50 ISK8923.35000 VND
100 ISK17846.70000 VND
250 ISK44616.75000 VND
500 ISK89233.50000 VND
1000 ISK178467.00000 VND
2000 ISK356934.00000 VND
5000 ISK892335.00000 VND
10000 ISK1784670.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Icelandic Króna
1 VND0.00560 ISK
5 VND0.02802 ISK
10 VND0.05603 ISK
20 VND0.11207 ISK
50 VND0.28016 ISK
100 VND0.56033 ISK
250 VND1.40082 ISK
500 VND2.80165 ISK
1000 VND5.60329 ISK
2000 VND11.20658 ISK
5000 VND28.01645 ISK
10000 VND56.03290 ISK