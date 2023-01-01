100 كرونة آيسلندية إلى دونغ فيتنامي
تحويل ISK إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Icelandic Króna / Vietnamese Dong
|1 ISK
|176.97300 VND
|5 ISK
|884.86500 VND
|10 ISK
|1769.73000 VND
|20 ISK
|3539.46000 VND
|50 ISK
|8848.65000 VND
|100 ISK
|17697.30000 VND
|250 ISK
|44243.25000 VND
|500 ISK
|88486.50000 VND
|1000 ISK
|176973.00000 VND
|2000 ISK
|353946.00000 VND
|5000 ISK
|884865.00000 VND
|10000 ISK
|1769730.00000 VND