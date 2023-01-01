10 كرونة آيسلندية إلى دونغ فيتنامي

تحويل ISK إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٠ isk
١٬٧٧٠ vnd

1.00000 ISK = 176.97300 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Vietnamese Dong
1 ISK176.97300 VND
5 ISK884.86500 VND
10 ISK1769.73000 VND
20 ISK3539.46000 VND
50 ISK8848.65000 VND
100 ISK17697.30000 VND
250 ISK44243.25000 VND
500 ISK88486.50000 VND
1000 ISK176973.00000 VND
2000 ISK353946.00000 VND
5000 ISK884865.00000 VND
10000 ISK1769730.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Icelandic Króna
1 VND0.00565 ISK
5 VND0.02825 ISK
10 VND0.05651 ISK
20 VND0.11301 ISK
50 VND0.28253 ISK
100 VND0.56506 ISK
250 VND1.41264 ISK
500 VND2.82529 ISK
1000 VND5.65057 ISK
2000 VND11.30114 ISK
5000 VND28.25285 ISK
10000 VND56.50570 ISK