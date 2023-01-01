كرونة آيسلندية إلى كونا كرواتية

تحويل ISK إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
51.66 hrk

1.00000 ISK = 0.05166 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:29 UTC
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ISK إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.06688.62141.437451.659790.9627518.3033
1GBP1.1534711.2297102.231.658191.914671.110521.1141
1USD0.938150.813206183.13451.348451.557030.903117.1701
1INR0.0112840.009781820.012028710.01622010.0187290.01086310.206534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Croatian Kuna
1 ISK0.05166 HRK
5 ISK0.25831 HRK
10 ISK0.51663 HRK
20 ISK1.03326 HRK
50 ISK2.58314 HRK
100 ISK5.16628 HRK
250 ISK12.91570 HRK
500 ISK25.83140 HRK
1000 ISK51.66280 HRK
2000 ISK103.32560 HRK
5000 ISK258.31400 HRK
10000 ISK516.62800 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Icelandic Króna
1 HRK19.35630 ISK
5 HRK96.78150 ISK
10 HRK193.56300 ISK
20 HRK387.12600 ISK
50 HRK967.81500 ISK
100 HRK1935.63000 ISK
250 HRK4839.07500 ISK
500 HRK9678.15000 ISK
1000 HRK19356.30000 ISK
2000 HRK38712.60000 ISK
5000 HRK96781.50000 ISK
10000 HRK193563.00000 ISK