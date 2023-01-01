500 كرونة آيسلندية إلى كونا كرواتية

تحويل ISK إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ isk
٢٥٫٣٩ hrk

1.00000 ISK = 0.05079 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Croatian Kuna
1 ISK0.05079 HRK
5 ISK0.25393 HRK
10 ISK0.50785 HRK
20 ISK1.01571 HRK
50 ISK2.53926 HRK
100 ISK5.07853 HRK
250 ISK12.69632 HRK
500 ISK25.39265 HRK
1000 ISK50.78530 HRK
2000 ISK101.57060 HRK
5000 ISK253.92650 HRK
10000 ISK507.85300 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Icelandic Króna
1 HRK19.69070 ISK
5 HRK98.45350 ISK
10 HRK196.90700 ISK
20 HRK393.81400 ISK
50 HRK984.53500 ISK
100 HRK1969.07000 ISK
250 HRK4922.67500 ISK
500 HRK9845.35000 ISK
1000 HRK19690.70000 ISK
2000 HRK39381.40000 ISK
5000 HRK98453.50000 ISK
10000 HRK196907.00000 ISK