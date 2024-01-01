İzlanda kronundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile ISK → HRK çevirin

1.000 isk
50,66 hrk

1.00000 ISK = 0.05066 HRK

07:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8545051.0729589.07111.453261.653110.94903518.3263
1 GBP1.1702711.25565104.2381.700721.93461.1106321.4469
1 USD0.9320.7964183.01511.354451.540710.8845517.0803
1 INR0.0112270.009593440.01204610.01631570.01855940.01065530.205749

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İzlanda kronundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Çevrim kurları İzlanda Kronu / Hırvat Kunası
1 ISK0.05066 HRK
5 ISK0.25329 HRK
10 ISK0.50657 HRK
20 ISK1.01315 HRK
50 ISK2.53288 HRK
100 ISK5.06575 HRK
250 ISK12.66437 HRK
500 ISK25.32875 HRK
1000 ISK50.65750 HRK
2000 ISK101.31500 HRK
5000 ISK253.28750 HRK
10000 ISK506.57500 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / İzlanda Kronu
1 HRK19.74040 ISK
5 HRK98.70200 ISK
10 HRK197.40400 ISK
20 HRK394.80800 ISK
50 HRK987.02000 ISK
100 HRK1974.04000 ISK
250 HRK4935.10000 ISK
500 HRK9870.20000 ISK
1000 HRK19740.40000 ISK
2000 HRK39480.80000 ISK
5000 HRK98702.00000 ISK
10000 HRK197404.00000 ISK