كرونة آيسلندية إلى ساماني طاجيكي

تحويل ISK إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
80.59 tjs

1.00000 ISK = 0.08059 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:36 UTC
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ISK إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0661588.63381.437971.660150.962818.2917
1GBP1.1531411.22925102.1931.657951.914121.1102421.09
1USD0.9380.813504183.13451.348751.557150.9031517.1568
1INR0.01128240.00978540.012028710.01622370.01873050.01086370.206374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Tajikistani Somoni
1 ISK0.08059 TJS
5 ISK0.40297 TJS
10 ISK0.80594 TJS
20 ISK1.61189 TJS
50 ISK4.02971 TJS
100 ISK8.05943 TJS
250 ISK20.14857 TJS
500 ISK40.29715 TJS
1000 ISK80.59430 TJS
2000 ISK161.18860 TJS
5000 ISK402.97150 TJS
10000 ISK805.94300 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Icelandic Króna
1 TJS12.40780 ISK
5 TJS62.03900 ISK
10 TJS124.07800 ISK
20 TJS248.15600 ISK
50 TJS620.39000 ISK
100 TJS1240.78000 ISK
250 TJS3101.95000 ISK
500 TJS6203.90000 ISK
1000 TJS12407.80000 ISK
2000 TJS24815.60000 ISK
5000 TJS62039.00000 ISK
10000 TJS124078.00000 ISK