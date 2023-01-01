1 كرونة آيسلندية إلى ساماني طاجيكي

تحويل ISK إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١ isk
٠٫٠٨ tjs

1.00000 ISK = 0.07879 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Tajikistani Somoni
1 ISK0.07879 TJS
5 ISK0.39393 TJS
10 ISK0.78787 TJS
20 ISK1.57574 TJS
50 ISK3.93935 TJS
100 ISK7.87870 TJS
250 ISK19.69675 TJS
500 ISK39.39350 TJS
1000 ISK78.78700 TJS
2000 ISK157.57400 TJS
5000 ISK393.93500 TJS
10000 ISK787.87000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Icelandic Króna
1 TJS12.69240 ISK
5 TJS63.46200 ISK
10 TJS126.92400 ISK
20 TJS253.84800 ISK
50 TJS634.62000 ISK
100 TJS1269.24000 ISK
250 TJS3173.10000 ISK
500 TJS6346.20000 ISK
1000 TJS12692.40000 ISK
2000 TJS25384.80000 ISK
5000 TJS63462.00000 ISK
10000 TJS126924.00000 ISK