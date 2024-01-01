İzlanda kronundan Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile ISK → TJS çevirin

1.000 isk
78,89 tjs

1.00000 ISK = 0.07889 TJS

07:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931651.347451.354351.540710.7962731.6437919.03
1 EUR1.0733511.446291.453691.653720.8546451.7643620.4259
1 SGD0.7421430.69142611.005121.143430.5909481.2199314.123
1 CAD0.7383620.6879040.99490511.13760.5879381.2137114.051

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İzlanda kronundan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Tacikistan Somonu
1 ISK0.07889 TJS
5 ISK0.39444 TJS
10 ISK0.78887 TJS
20 ISK1.57774 TJS
50 ISK3.94436 TJS
100 ISK7.88871 TJS
250 ISK19.72178 TJS
500 ISK39.44355 TJS
1000 ISK78.88710 TJS
2000 ISK157.77420 TJS
5000 ISK394.43550 TJS
10000 ISK788.87100 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / İzlanda Kronu
1 TJS12.67630 ISK
5 TJS63.38150 ISK
10 TJS126.76300 ISK
20 TJS253.52600 ISK
50 TJS633.81500 ISK
100 TJS1267.63000 ISK
250 TJS3169.07500 ISK
500 TJS6338.15000 ISK
1000 TJS12676.30000 ISK
2000 TJS25352.60000 ISK
5000 TJS63381.50000 ISK
10000 TJS126763.00000 ISK