ألف ساماني طاجيكي إلى كرونة آيسلندية

تحويل TJS إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tjs
12,439.70 isk

1.000 TJS = 12.44 ISK

Mid-market exchange rate at 06:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٣١٫٠٩٤٩٠٫٥٠١١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٧
1 GBP١٫١٧٢1١٫٢٨٢١٠٦٫٠٦٧١٫٧٢٧١٫٩٣٩١٫١٢٤٢١٫٥٢٩
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨1٨٢٫٧٥٢١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ساماني طاجيكي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TJS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TJS الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for السوموني الطاجيكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Icelandic Króna
1 TJS١٢٫٤٣٩٧٠ ISK
5 TJS٦٢٫١٩٨٥٠ ISK
10 TJS١٢٤٫٣٩٧٠٠ ISK
20 TJS٢٤٨٫٧٩٤٠٠ ISK
50 TJS٦٢١٫٩٨٥٠٠ ISK
100 TJS١٬٢٤٣٫٩٧٠٠٠ ISK
250 TJS٣٬١٠٩٫٩٢٥٠٠ ISK
500 TJS٦٬٢١٩٫٨٥٠٠٠ ISK
1000 TJS١٢٬٤٣٩٫٧٠٠٠٠ ISK
2000 TJS٢٤٬٨٧٩٫٤٠٠٠٠ ISK
5000 TJS٦٢٬١٩٨٫٥٠٠٠٠ ISK
10000 TJS١٢٤٬٣٩٧٫٠٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Tajikistani Somoni
1 ISK٠٫٠٨٠٣٩ TJS
5 ISK٠٫٤٠١٩٤ TJS
10 ISK٠٫٨٠٣٨٨ TJS
20 ISK١٫٦٠٧٧٦ TJS
50 ISK٤٫٠١٩٣٩ TJS
100 ISK٨٫٠٣٨٧٨ TJS
250 ISK٢٠٫٠٩٦٩٥ TJS
500 ISK٤٠٫١٩٣٩٠ TJS
1000 ISK٨٠٫٣٨٧٨٠ TJS
2000 ISK١٦٠٫٧٧٥٦٠ TJS
5000 ISK٤٠١٫٩٣٩٠٠ TJS
10000 ISK٨٠٣٫٨٧٨٠٠ TJS