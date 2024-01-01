1 тысяча таджикских сомони в исландские кроны

Сконвертируйте TJS в ISK по реальному обменному курсу

1 000 tjs
12 886,60 isk

SM1,000 TJS = kr12,89 ISK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TJS в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий13,033613,0336
Низкий12,655312,6206
В среднем12,851112,8028
Изменить-0.65%0.00%
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Соотношение 1 TJS к ISK

За последние 30 дней максимальный курс TJS к ISK составил 13,0336, а минимальный — 12,6553. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,8511. Изменение курса TJS к ISK в процентном соотношении составило -0.65.

За последние 90 дней максимальный курс TJS к ISK составил 13,0336, а минимальный — 12,6206. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,8028. Изменение курса TJS к ISK в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для таджикских сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

TJS в AUD

TJS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Таджикский сомони / Исландская крона
1 TJS12,88660 ISK
5 TJS64,43300 ISK
10 TJS128,86600 ISK
20 TJS257,73200 ISK
50 TJS644,33000 ISK
100 TJS1 288,66000 ISK
250 TJS3 221,65000 ISK
500 TJS6 443,30000 ISK
1000 TJS12 886,60000 ISK
2000 TJS25 773,20000 ISK
5000 TJS64 433,00000 ISK
10000 TJS128 866,00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Таджикский сомони
1 ISK0,07760 TJS
5 ISK0,38800 TJS
10 ISK0,77600 TJS
20 ISK1,55200 TJS
50 ISK3,88001 TJS
100 ISK7,76001 TJS
250 ISK19,40003 TJS
500 ISK38,80005 TJS
1000 ISK77,60010 TJS
2000 ISK155,20020 TJS
5000 ISK388,00050 TJS
10000 ISK776,00100 TJS