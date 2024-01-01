100 таджикских сомони в исландские кроны
Сконвертируйте TJS в ISK по реальному обменному курсу
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|1 TJS в ISK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|13,0336
|13,0336
|Низкий
|12,6553
|12,6206
|В среднем
|12,8511
|12,8028
|Изменить
|-0.65%
|0.00%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TJS к ISK
За последние 30 дней максимальный курс TJS к ISK составил 13,0336, а минимальный — 12,6553. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,8511. Изменение курса TJS к ISK в процентном соотношении составило -0.65.
За последние 90 дней максимальный курс TJS к ISK составил 13,0336, а минимальный — 12,6206. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,8028. Изменение курса TJS к ISK в процентном соотношении составило 0.00.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Таджикский сомони / Исландская крона
|1 TJS
|12,88660 ISK
|5 TJS
|64,43300 ISK
|10 TJS
|128,86600 ISK
|20 TJS
|257,73200 ISK
|50 TJS
|644,33000 ISK
|100 TJS
|1 288,66000 ISK
|250 TJS
|3 221,65000 ISK
|500 TJS
|6 443,30000 ISK
|1000 TJS
|12 886,60000 ISK
|2000 TJS
|25 773,20000 ISK
|5000 TJS
|64 433,00000 ISK
|10000 TJS
|128 866,00000 ISK