كرونة آيسلندية إلى دولار بروني

تحويل ISK إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
10.03 bnd

1.00000 ISK = 0.01003 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 15:26 UTC
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ISK إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066488.65461.437451.659250.962718.3037
1GBP1.1537411.2304102.2891.658521.914421.110721.1186
1USD0.93770.812744183.13451.347951.555940.902717.164
1INR0.01127970.009776250.012028710.01621410.01871590.01085830.206461

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار بروني
1 ISK0.01003 BND
5 ISK0.05014 BND
10 ISK0.10029 BND
20 ISK0.20057 BND
50 ISK0.50143 BND
100 ISK1.00286 BND
250 ISK2.50715 BND
500 ISK5.01430 BND
1000 ISK10.02860 BND
2000 ISK20.05720 BND
5000 ISK50.14300 BND
10000 ISK100.28600 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Icelandic Króna
1 BND99.71460 ISK
5 BND498.57300 ISK
10 BND997.14600 ISK
20 BND1994.29200 ISK
50 BND4985.73000 ISK
100 BND9971.46000 ISK
250 BND24928.65000 ISK
500 BND49857.30000 ISK
1000 BND99714.60000 ISK
2000 BND199429.20000 ISK
5000 BND498573.00000 ISK
10000 BND997146.00000 ISK