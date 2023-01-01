1 دولار بروني إلى كرونة آيسلندية

تحويل BND إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1 bnd
97.97 isk

1.00000 BND = 97.96860 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:4 UTC
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BND إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.077489.0981.464781.670650.954418.4149
1GBP1.1688411.2593104.1411.712081.952711.1155421.524
1USD0.928150.794092182.69721.359551.550630.8858517.092
1INR0.01122360.00960240.012092310.01644010.01875070.0107120.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Icelandic Króna
1 BND97.96860 ISK
5 BND489.84300 ISK
10 BND979.68600 ISK
20 BND1959.37200 ISK
50 BND4898.43000 ISK
100 BND9796.86000 ISK
250 BND24492.15000 ISK
500 BND48984.30000 ISK
1000 BND97968.60000 ISK
2000 BND195937.20000 ISK
5000 BND489843.00000 ISK
10000 BND979686.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار بروني
1 ISK0.01021 BND
5 ISK0.05104 BND
10 ISK0.10207 BND
20 ISK0.20415 BND
50 ISK0.51037 BND
100 ISK1.02074 BND
250 ISK2.55185 BND
500 ISK5.10370 BND
1000 ISK10.20740 BND
2000 ISK20.41480 BND
5000 ISK51.03700 BND
10000 ISK102.07400 BND