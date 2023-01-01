ألف كرونة آيسلندية إلى دولار بروني

تحويل ISK إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٩٫٩٠ bnd

1.00000 ISK = 0.00990 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار بروني
1 ISK0.00990 BND
5 ISK0.04948 BND
10 ISK0.09896 BND
20 ISK0.19792 BND
50 ISK0.49481 BND
100 ISK0.98961 BND
250 ISK2.47404 BND
500 ISK4.94807 BND
1000 ISK9.89615 BND
2000 ISK19.79230 BND
5000 ISK49.48075 BND
10000 ISK98.96150 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Icelandic Króna
1 BND101.04900 ISK
5 BND505.24500 ISK
10 BND1010.49000 ISK
20 BND2020.98000 ISK
50 BND5052.45000 ISK
100 BND10104.90000 ISK
250 BND25262.25000 ISK
500 BND50524.50000 ISK
1000 BND101049.00000 ISK
2000 BND202098.00000 ISK
5000 BND505245.00000 ISK
10000 BND1010490.00000 ISK