2000 دولار بروني إلى كرونة آيسلندية

تحويل BND إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ bnd
١٩٥٬٩٠٠٫٤٠ isk

1.00000 BND = 97.95020 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:6 UTC
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BND إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.0776589.11861.465121.670650.954418.4192
1GBP1.1685711.25925104.1361.712011.952171.1152821.5231
1USD0.927950.794123182.69721.359551.550270.885717.092
1INR0.0112210.009602790.012092310.01644010.01874630.01071020.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Icelandic Króna
1 BND97.95020 ISK
5 BND489.75100 ISK
10 BND979.50200 ISK
20 BND1959.00400 ISK
50 BND4897.51000 ISK
100 BND9795.02000 ISK
250 BND24487.55000 ISK
500 BND48975.10000 ISK
1000 BND97950.20000 ISK
2000 BND195900.40000 ISK
5000 BND489751.00000 ISK
10000 BND979502.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار بروني
1 ISK0.01021 BND
5 ISK0.05105 BND
10 ISK0.10209 BND
20 ISK0.20419 BND
50 ISK0.51046 BND
100 ISK1.02093 BND
250 ISK2.55232 BND
500 ISK5.10465 BND
1000 ISK10.20930 BND
2000 ISK20.41860 BND
5000 ISK51.04650 BND
10000 ISK102.09300 BND