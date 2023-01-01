20 دولار بروني إلى كرونة آيسلندية

تحويل BND إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

20 bnd
1959.22 isk

1.00000 BND = 97.96120 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:5 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BND إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 ISK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.0775589.11041.465091.671010.954518.4175
1GBP1.1685711.2592104.1321.712071.95271.115421.5222
1USD0.928050.794155182.69721.359651.550750.8858517.092
1INR0.0112220.009603170.012092310.01644130.01875210.0107120.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / Icelandic Króna
1 BND97.96120 ISK
5 BND489.80600 ISK
10 BND979.61200 ISK
20 BND1959.22400 ISK
50 BND4898.06000 ISK
100 BND9796.12000 ISK
250 BND24490.30000 ISK
500 BND48980.60000 ISK
1000 BND97961.20000 ISK
2000 BND195922.40000 ISK
5000 BND489806.00000 ISK
10000 BND979612.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار بروني
1 ISK0.01021 BND
5 ISK0.05104 BND
10 ISK0.10208 BND
20 ISK0.20416 BND
50 ISK0.51040 BND
100 ISK1.02081 BND
250 ISK2.55202 BND
500 ISK5.10405 BND
1000 ISK10.20810 BND
2000 ISK20.41620 BND
5000 ISK51.04050 BND
10000 ISK102.08100 BND