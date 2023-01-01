كرونة آيسلندية إلى روبية هندية

تحويل ISK إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
610.03 inr

1.00000 ISK = 0.61003 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:23 UTC
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ISK إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.436691.658860.9625518.2962
1GBP1.153811.2301102.2641.657621.913961.1105921.1097
1USD0.937950.812942183.13451.347551.555940.902817.161
1INR0.01128240.009778640.012028710.01620930.01871590.01085950.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الروبية الهندية
1 ISK0.61003 INR
5 ISK3.05014 INR
10 ISK6.10027 INR
20 ISK12.20054 INR
50 ISK30.50135 INR
100 ISK61.00270 INR
250 ISK152.50675 INR
500 ISK305.01350 INR
1000 ISK610.02700 INR
2000 ISK1220.05400 INR
5000 ISK3050.13500 INR
10000 ISK6100.27000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Icelandic Króna
1 INR1.63927 ISK
5 INR8.19635 ISK
10 INR16.39270 ISK
20 INR32.78540 ISK
50 INR81.96350 ISK
100 INR163.92700 ISK
250 INR409.81750 ISK
500 INR819.63500 ISK
1000 INR1639.27000 ISK
2000 INR3278.54000 ISK
5000 INR8196.35000 ISK
10000 INR16392.70000 ISK