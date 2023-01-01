كرونة آيسلندية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل ISK إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
168.16 czk

1.00000 ISK = 0.16816 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:27 UTC
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ISK إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.437431.659480.9625518.2966
1GBP1.1536711.2301102.2641.658241.91441.1104621.1073
1USD0.93780.812942183.13451.348051.55630.902717.159
1INR0.01128080.009778640.012028710.01621530.01872030.01085830.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ISK0.16816 CZK
5 ISK0.84079 CZK
10 ISK1.68157 CZK
20 ISK3.36314 CZK
50 ISK8.40785 CZK
100 ISK16.81570 CZK
250 ISK42.03925 CZK
500 ISK84.07850 CZK
1000 ISK168.15700 CZK
2000 ISK336.31400 CZK
5000 ISK840.78500 CZK
10000 ISK1681.57000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Icelandic Króna
1 CZK5.94683 ISK
5 CZK29.73415 ISK
10 CZK59.46830 ISK
20 CZK118.93660 ISK
50 CZK297.34150 ISK
100 CZK594.68300 ISK
250 CZK1486.70750 ISK
500 CZK2973.41500 ISK
1000 CZK5946.83000 ISK
2000 CZK11893.66000 ISK
5000 CZK29734.15000 ISK
10000 CZK59468.30000 ISK