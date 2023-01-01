كرونة آيسلندية إلى كرونة نروجية

تحويل ISK إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٧٩٫٠٤ nok

1.00000 ISK = 0.07904 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:33 UTC
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ISK إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0662588.64221.437941.659920.9629518.2987
1GBP1.1533411.2299102.2471.658641.914691.110621.1072
1USD0.937850.813074183.13451.34861.556780.903117.1617
1INR0.01128130.009780230.012028710.01622190.01872610.01086310.206433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / كروني نرويجي
1 ISK0.07904 NOK
5 ISK0.39519 NOK
10 ISK0.79037 NOK
20 ISK1.58074 NOK
50 ISK3.95186 NOK
100 ISK7.90372 NOK
250 ISK19.75930 NOK
500 ISK39.51860 NOK
1000 ISK79.03720 NOK
2000 ISK158.07440 NOK
5000 ISK395.18600 NOK
10000 ISK790.37200 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Icelandic Króna
1 NOK12.65230 ISK
5 NOK63.26150 ISK
10 NOK126.52300 ISK
20 NOK253.04600 ISK
50 NOK632.61500 ISK
100 NOK1265.23000 ISK
250 NOK3163.07500 ISK
500 NOK6326.15000 ISK
1000 NOK12652.30000 ISK
2000 NOK25304.60000 ISK
5000 NOK63261.50000 ISK
10000 NOK126523.00000 ISK