İzlanda kronundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile ISK → NOK çevirin

1.000 isk
76,42 nok

1.00000 ISK = 0.07642 NOK

07:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.93181.347451.354451.540950.7962731.6440619.03
1 EUR1.073211.446081.45361.653750.854551.7644120.423
1 SGD0.7421430.69152311.005191.143610.5909481.2201314.123
1 CAD0.7383070.6879490.99483211.137690.5878941.2138214.05

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İzlanda kronundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Norveç Kronu
1 ISK0.07642 NOK
5 ISK0.38208 NOK
10 ISK0.76415 NOK
20 ISK1.52831 NOK
50 ISK3.82077 NOK
100 ISK7.64154 NOK
250 ISK19.10385 NOK
500 ISK38.20770 NOK
1000 ISK76.41540 NOK
2000 ISK152.83080 NOK
5000 ISK382.07700 NOK
10000 ISK764.15400 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / İzlanda Kronu
1 NOK13.08640 ISK
5 NOK65.43200 ISK
10 NOK130.86400 ISK
20 NOK261.72800 ISK
50 NOK654.32000 ISK
100 NOK1308.64000 ISK
250 NOK3271.60000 ISK
500 NOK6543.20000 ISK
1000 NOK13086.40000 ISK
2000 NOK26172.80000 ISK
5000 NOK65432.00000 ISK
10000 NOK130864.00000 ISK