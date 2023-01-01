كرونة آيسلندية إلى الدولار الغياني

تحويل ISK إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
1534.85 gyd

1.00000 ISK = 1.53485 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:29 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ISK إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 GYD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.06688.62141.437451.659790.9627518.3033
1GBP1.1534711.2297102.231.658191.914671.110521.1141
1USD0.938150.813206183.13451.348451.557030.903117.1701
1INR0.0112840.009781820.012028710.01622010.0187290.01086310.206534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار غياني
1 ISK1.53485 GYD
5 ISK7.67425 GYD
10 ISK15.34850 GYD
20 ISK30.69700 GYD
50 ISK76.74250 GYD
100 ISK153.48500 GYD
250 ISK383.71250 GYD
500 ISK767.42500 GYD
1000 ISK1534.85000 GYD
2000 ISK3069.70000 GYD
5000 ISK7674.25000 GYD
10000 ISK15348.50000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Icelandic Króna
1 GYD0.65153 ISK
5 GYD3.25765 ISK
10 GYD6.51531 ISK
20 GYD13.03062 ISK
50 GYD32.57655 ISK
100 GYD65.15310 ISK
250 GYD162.88275 ISK
500 GYD325.76550 ISK
1000 GYD651.53100 ISK
2000 GYD1303.06200 ISK
5000 GYD3257.65500 ISK
10000 GYD6515.31000 ISK